Собянин назначил новых руководителей Мосгосстройнадзора и Москомэкспертизы

Собянин освободил от должности экс-председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко. Он возглавлял комитет с апреля 2021 г. Обязанности Войстратенко будет исполнять Антон Слободчиков, занимавший до этого пост замначальника главного контрольного управления Москвы. Пока что он будет находиться в должности и.о.
Мэр также подписал распоряжение об увольнении Анны Яковлевой с поста председателя Москомэкспертизы. Свою должность она занимала с 4 апреля 2022 г. На ее место Собянин назначил Ивана Щербакова. Служебный контракт с ним заключили на срок полномочий мэра. Мэр также распорядился переподчинить Мосгосстройнадзора начальнику главного контрольного управления, отвечающего за координацию контрольно-надзорной деятельности в столице Евгению Данчикову. Текст распоряжения размещен на сайте мэра города. Ведомству поручено проведение госэкспертизы проектной и сметной документации строительства, реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств столичного бюджета. Комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов переходит в подчинение заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, отмечает АГН «Москва».
Текущий состав столичного правительства был сформирован в конце сентября. Кадровые изменения не затрагивали руководство столицы. Свои должности сохранили все семь вице-мэров. В частности, вице-мэр — руководитель аппарата правительства Москвы Наталья Сергунина, Александр Горбенко (региональная безопасность и информационная политика), Ефимов, Анастасия Ракова (социальное развитие), Андрей Бочкарев (градостроительная политика и строительство) и Максим Ликсутов (транспорт и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города). Остался при должности Петр Бирюков. Он был первым вице-мэром по ЖКХ и благоустройству с 2007 по 2010 г., при Юрии Лужкове, после чего отвечал за эти же вопросы в качестве заместителя Собянина.