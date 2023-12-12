19:16 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
«Зачем нам унижаться?»: гагаузские депутаты отказались от диалога с Кишиневом
Гагаузские депутаты приостановили участие в совместной рабочей группе с парламентом страны.
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КОМРАТ, 12 дек — Sputnik. Депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) приостановили деятельность своих представителей в совместной рабочей группе с парламентом, решение было принято на заседании НСГ.
«Это очень тяжело. Тяжело, когда ты упираешься, говоришь: “это белое”. А они смотрят и говорят: “Нет, это черное”. У нас союзников сегодня нет», — заявил сопредседатель рабочей группы Сергей Чимпоеш.
По его словам, между сторонами «нет доверия», но в то же время считает, что площадка для дискуссий должна оставаться. Часть депутатов призвала приостановить деятельность группы, поскольку гагаузских политиков «просто забалтывают».
«Мы не закрываем двери. Но когда мы проголосуем, я не думаю, что европейские структуры не обратят внимание и не придут к нам, чтобы выяснить, в чем ситуация. Если к нам так относятся, какой смысл ездить туда и унижаться? Мы не люди второго сорта», — сказал Каража.
Мнение о том, что не стоит закрывать последний из «четырех каналов связи» с Кишиневом большинством депутатов услышано не было.