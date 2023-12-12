Сенатор Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе «старым хламом»

«Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового», — приводит газета New York Times слова Шмитта.
После встречи с Зеленским Шмитт также заявил, что вместо того, чтобы говорить с президентом США Джо Байденом о безопасности своих границ, сенаторы вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины.
«С Зеленским мы говорили об Украине и ее границах, но Джо Байден, президент этой страны абсолютно не принимает участие в обсуждении наших границ… Демократы не заинтересованы в разговоре о безопасности наших границ. Это возмутительно», — заявил Шмитт в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.
Ранее Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине.
Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов долларов для Украины блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.