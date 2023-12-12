22:21 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Молдавская оппозиция призвала наладить отношения с Россией
Партия «Возрождение»: Молдавии важно налаживать добрососедские отношения с РФ.
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КИШИНЕВ, 12 дек — РИА Новости. Молдавии важно налаживать крепкие дружеские и добрососедские отношения с Россией, заявила исполняющая обязанности председателя оппозиционной в республике партии «Возрождение» Наталья Параска в своем Telegram-канале.
Свое заявление Параска приурочила ко Дню Конституции, который отмечается в Российской Федерации ежегодно 12 декабря. Главный нормативный правовой акт России был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником.
«Мне хочется подчеркнуть стремление к налаживанию крепких, дружеских и добрососедских отношений между нашими странами. Мы верим, что сотрудничество и взаимопонимание будут способствовать не только благополучию наших государств, но и служить примером мирного и продуктивного сосуществования на международной арене», — написала Параска в своем Telegram-канале.
Партия «Возрождение» регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В сентябре представители партии «Возрождение» провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с лидером ЛДПР и депутатом российской Госдумы Леонидом Слуцким.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.