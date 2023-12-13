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06:55 (мск), источник: Коммерсантъ

На заводе имени Ильича в Мариуполе запущены три цеха

В Мариуполе начал работу Металлургический комбинат имени Ильича, в данный момент запущены первые три цеха, сообщил «РИА Новости» первый заместитель директора завода Роман Солонарь. По его словам, на производстве работает около 3,7 тыс. человек. Он отметил, что при полном запуске на производстве будут работать порядка 24 тыс. человек.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, план восстановления комбината разбит на четыре этапа. «К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия», — рассказал Солонарь.

В июне глава ДНР Денис Пушилин сообщал «РИА Новости», что завод был полностью разминирован. Тогда он сообщил, что запуск предприятия будет проводиться поэтапно в период с 2023 по 2025 годы. В результате активных боевых действий в Мариуполе были разрушены объекты гражданской и производственной инфраструктуры города. Поставщиками сырья для «Ингаза» были предприятия «Азовсталь» и завод имени Ильича — оба производства были сильно повреждены в ходе боевых действий.

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