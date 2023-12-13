На заводе имени Ильича в Мариуполе запущены три цеха

По его словам, план восстановления комбината разбит на четыре этапа. «К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия», — рассказал Солонарь.
В июне глава ДНР Денис Пушилин сообщал «РИА Новости», что завод был полностью разминирован. Тогда он сообщил, что запуск предприятия будет проводиться поэтапно в период с 2023 по 2025 годы. В результате активных боевых действий в Мариуполе были разрушены объекты гражданской и производственной инфраструктуры города. Поставщиками сырья для «Ингаза» были предприятия «Азовсталь» и завод имени Ильича — оба производства были сильно повреждены в ходе боевых действий.