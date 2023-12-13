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04:06 (мск), источник: Newslab.ru

Путин включил губернатора края и мэра Красноярска в состав Госсовета

Президент России обновил состав Госсовета — структуры, которая формируется для обеспечения функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также определения направлений внутренней и внешней политики, социально-экономического развития государства.

Источник: Пресс-служба Президента России

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и глава Красноярска Владислав Логинов включены в состав обновленного Государственного Совета. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Михаил Котюков также вошел в состав президиума Госсовета.

Другим указом из Госсовета исключен экс-губернатор Красноярского края Александр Усс и ряд других бывших глав регионов.

Напомним, закон о статусе Госсовета президент Владимир Путин подписал в конце 2020 года. Согласно ему, Госсовет — это государственный орган, который формируется президентом для обеспечения функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также определения направлений внутренней и внешней политики, социально-экономического развития государства. Среди задач Госсовета — подготовка предложений президенту по приоритетным направлениям социально-экономического развития государства, вопросам госстроительства, вопросам взаимоотношений федерального центра, регионов и муниципалитетов. Президиум Государственного Совета рассматривает план его работы, а также повестку дня очередного заседания, анализирует реализацию плана работы и принятых решений.

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 Путин включил губернатора края и мэра Красноярска в состав Госсовета
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