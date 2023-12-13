06:44 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский открыто солгал в ходе визита в США

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением, что Россия «не заняла ни одного поселка» в ходе боевых действий в течение 2023 года.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года», — заявил Зеленский в интервью Fox News.

При этом в мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении города Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР, в августе сообщалось о продвижении российских войск на Купянском направлении. В конце ноября Минобороны сообщило об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР, расположенного к западу от Артемовска.

В конце сентября газета The New York Times подсчитала, что за девять месяцев боев на Украине из рук в руки перешло менее 1300 квадратных километров территории. При этом, несмотря на широко анонсированное контрнаступление ВСУ, российские войска заняли на 489 квадратных километров больше территории, чем украинские.

Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.

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