06:44 (мск), источник: © РИА Новости
Зеленский открыто солгал в ходе визита в США
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением, что Россия «не заняла ни одного поселка» в ходе боевых действий в течение 2023 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года», — заявил Зеленский в интервью Fox News.
При этом в мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении города Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР, в августе сообщалось о продвижении российских войск на Купянском направлении. В конце ноября Минобороны сообщило об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР, расположенного к западу от Артемовска.
Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.