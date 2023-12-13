Бронегруппа тульских десантников уничтожила до двух отделений ВСУ под Соледаром

Действия штурмовых отрядов поддерживают бронегруппы на БМД-4М, которые ведут огонь по противнику с закрытых огневых позиций. Дальность стрельбы — от 5 до 7 км. Современная боевая машина десанта четвертого поколения оснащена спаренной 100-миллиметровой и 30-миллиметровой автоматической пушкой, а также 7,6-миллиметровым пулеметом ПКТ. Также в боевой машине установлен тепловизор, который позволяет вести огонь как днем, так и ночью.
Получив цель, десантники выдвинулись на заранее подготовленные позиции, после чего открыли огонь по заданным координатам с закрытой огневой позиции, проводя попутную корректировку с беспилотника. Точными выстрелами бронегруппа Тульского гвардейского соединения ВДВ успешно поразила группу пехоты ВСУ, укрытую в блиндажах опорных пунктов. Закончив стрельбу, экипажи оперативно сменили позиции, чтобы не попасть под ответный огонь противника.
«Защита на БМД-4М нужна для того, чтобы на нас не могли лететь дроны-камикадзе. Принципа его работы внутри не знаю, знаю, что он работает на нескольких диапазонах частот. И он подавляет дроны — либо картинка у них пропадает, либо управление. Это дает нам преимущество, и наша машина остается в безопасности. Полевая работа не изменилась: нам поступает команда, какая-либо точка, дежурная машина выезжает, отрабатывает, уезжает», — рассказал командир БМД-4М с позывным Тула.
12 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях российских минометчиков под Угледаром. Он рассказал, как они работают и какое оружие помогает выполнять боевые задачи.
В тот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу российских военных на артемовском направлении в тяжелых погодных условиях. Он запечатлел огневую работу бойцов в ливень, подчеркнув, что все задачи, несмотря на непогоду, выполняются в полном объеме.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.