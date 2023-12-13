Крик души жителей Батарейной, усиленный Ксенией Собчак, услышан мэрией Иркутска

Напомним, в 2021 году было принято решение о начале капитального ремонта путепровода, соединяющего отдаленный район столицы Приангарья с «большой землей». В мае 2022-го мост разобрали. На этом работы встали. Сейчас на месте путепровода, который по планам в эксплуатацию должны были ввести в июне 2023-его, — руины. И люди вынуждены ездить через Второй Иркутск, по дороге вдоль Ангары, которая, по их словам, так только на бумаге называется:
Теперь, как рассказал в своем Telegram-канале Руслан Болотов, дело сдвинется с мертвой точки:
«Принято решение, что теперь путепровод будет ремонтировать наше муниципальное предприятие “Служба эксплуатации мостов”. Это послужит гарантией, что работы проведут качественно и в срок», — написал градоначальник.
По его словам, потерпеть жителям Батарейной осталось немного: три месяца новый подрядчик будет оформлять документы и получать разрешения на работу, весной он начнет «демонтировать балки путепровода»:
«Далее весь строительный сезон 2024 года будут сносить старые опоры и возводить новые».
При этом, по словам Болотова, во время встречи с батарейцами, «обсудили и другие вопросы», а «часть из них уже решили». Например, «изменили график работы аптечного пункта» и «поручил пересмотреть маршруты движения общественного транспорта для комфортной перевозки пассажиров».