Главное
Спецоперация на Украине
08:49 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровском крае выбрали главу Торгово-промышленной палаты

Ежегодно палата оказывает до 3 тысяч различных услуг по сопровождению бизнеса.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае выбрали главу Торгово-промышленной палаты, ею стала Татьяна Веретенникова, директор краевого Фонда развития промышленности, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Новую главу назначили во время 10-й отчетной конференции Торгово-промышленной палаты региона, на ней же были подведены итоги работы за 6 лет. К обязанностям Татьяна Веретенникова приступит уже в январе 2024 года.

«Торгово-промышленная палата Хабаровского края — одно из старейших общественных объединений бизнеса. В своей деятельности Палата успешно сочетает работу по объединению бизнес-сообщества и защите интересов предпринимателей с оказанием широкого набора квалифицированных и востребованных услуг по развитию, сопровождению и защите бизнеса», — отметила первый заместитель председателя краевого правительства Мария Авилова.

Ежегодно палата оказывает до 3 тысяч различных услуг по сопровождению бизнеса, в том числе проводит экспертизу качества оборудования, сырья и материалов, продуктов, регистрирует декларации о соответствии, проводит консультации и осуществляет перевод документов с иностранных языков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Президент и нищий. Зеленский приехал в США просить миллиарды
«И пусть врежут «Смуглянку». Целым у Леонида Быкова осталось только сердце
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта