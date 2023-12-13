08:49 (мск), источник: АиФ Хабаровск
В Хабаровском крае выбрали главу Торгово-промышленной палаты
Ежегодно палата оказывает до 3 тысяч различных услуг по сопровождению бизнеса.
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В Хабаровском крае выбрали главу Торгово-промышленной палаты, ею стала Татьяна Веретенникова, директор краевого Фонда развития промышленности, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Новую главу назначили во время 10-й отчетной конференции Торгово-промышленной палаты региона, на ней же были подведены итоги работы за 6 лет. К обязанностям Татьяна Веретенникова приступит уже в январе 2024 года.
«Торгово-промышленная палата Хабаровского края — одно из старейших общественных объединений бизнеса. В своей деятельности Палата успешно сочетает работу по объединению бизнес-сообщества и защите интересов предпринимателей с оказанием широкого набора квалифицированных и востребованных услуг по развитию, сопровождению и защите бизнеса», — отметила первый заместитель председателя краевого правительства Мария Авилова.
Ежегодно палата оказывает до 3 тысяч различных услуг по сопровождению бизнеса, в том числе проводит экспертизу качества оборудования, сырья и материалов, продуктов, регистрирует декларации о соответствии, проводит консультации и осуществляет перевод документов с иностранных языков.