10:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Волгоградцы обратились к Путину с просьбой продлить скоростной трамвай до ВолГУ
Поклонники электротранспорта надеются на строительство третьей очереди СТ.
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Активная группа жителей Волгограда, которая требует увеличить число троллейбусных маршрутов, обратилась к президенту России. Но речь не о троллейбусах, а о другом электротранспорте. Горожане просят Владимира Путина дать указание продлить скоростной трамвай от «Ельшанки» до ВолГУ. Волгоградцы записали видеообращение на прямую линию президента, которая состоится 14 декабря.
Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на обратившихся горожан, они отмечают большую протяженность Волгограда и транспортный коллапс, который случается ежедневно и мешает вовремя уехать на учебу и работу.
— Из-за огромного количества автобусов и пригородных маршруток — улицы города, особенно Вторая Продольная в Советском, Ворошиловском и Кировском районах сильно загрязнены выхлопными газами, что наносит вред здоровью людей, — уверены волгоградцы.
Активисты заявили, что решением проблемы будет строительство третьей очереди скоростного трамвая от станции «Ельшанка» через аграрный университет до госуниверситета. Они просят Владимира Путина помочь.
Волгоградцы уже не в первый раз настаивают на продлении линии СТ по направлению в южную часть города. Между тем, летом губернатор объявил, что скоростной трамвай могут протянуть на север до ГЭС.