10:09 (мск), источник: Время
Никитин подписал указ о назначении Щетининой сенатором Совета Федерации
Уже сегодня она принимает участие в пленарном заседании.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о назначении Ольги Щетининой сенатором Совета Федерации, об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Для нас всех причина смены сенатора — огромное потрясение, — написал губернатор. — Владимир Лебедев отстаивал интересы региона на федеральном уровне как свои личные. И важно продолжить эту работу».
Никитин подчеркнул, что Щетинина более десяти лет работала в Законодательном собрании региона. Именно благодаря ее человеческим качествам, искреннему отношению к людям, въедливости при решении важных вопросов она заслужила уважение и доверие.
«Каждую историю она пропускает через свое сердце, переживает и всегда добивается нужного результата. Работа над Стратегией развития региона помогла ей еще больше погрузиться в разные направления деятельности и узнать, что нужно жителям Нижегородской области», — подчеркнул глава региона.