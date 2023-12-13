Гагаузия идет на обострение с Центром: «Молдова не выполняет свои обязательства перед гагаузским народом — отбирают из бюджета 150 миллионов леев и арестовывают деньги меценатов»

На внеочередном заседании законодательный орган большинством голосов одобрил инициативу о приостановлении деятельности группы депутатов в составе межпарламентской рабочей группы.
Рабочая группа была создана в 2015 года. Одной из главных задач межпарламентской рабочей группы разграничение полномочий между Центром и регионом, обеспечивая механизм сотрудничества между Парламентом Республики Молдова и Народным Собранием Гагаузии.
Сопредседатель от Комрата Иван Каража уверен, что гагаузских депутатов просто забалтывают:
— Мы не закрываем двери. Но когда мы проголосуем, я не думаю, что европейские структуры не обратят внимание и не придут к нам, чтобы выяснить, в чем ситуация. Если к нам так относятся, какой смысл ездить туда и унижаться? Мы не люди второго сорта.
В результате 17 депутатов против 11 проголосовали за то, чтобы приостановить деятельность.
— В последнее время межпарламентская рабочая группа только и делает, что чай пьет, по сути, ничего не решается на этих заседаниях! — категоричен советник башкана Гагаузии Михаил Влах. — Поэтому общественность, НСГ давно требовали приостановить деятельность этой рабочей группы. Понимаете, это волны в тазике. Сегодня, когда Майя Санду и PAS говорят внешним партнерам: «А у с Гагаузией все хорошо! У нас работает межпарламентская комиссия, за которую платят шведы!» Лидеры этой комиссии неплохо там устроились, но ничего не решают. Поэтому сегодня очень правильное решение принял депутатский корпус, потому что у нас бюджет отобрали, отобрали более 150 миллионов леев, у нас арестовывают деньги меценатов, которые шли на пенсионеров. Рабочая группа в рабочем порядке эти вопросы не решает, чтобы как-то объяснить нашим внешним партнерам, так называемым, которые следят за исполнением Закона об особом правовом статусе Гагаузии… Что делает межпарламентская рабочая группа, где представители двух парламентов — гагаузского и молдавского? Где их работа?! Сегодня сопредседатель этой группы что-то там отчитывался… Пусто! Вообще ни о чем?
— И как, на ваш взгляд будут развиваться события дальше?
— Думаю, что это только первый шаг. С Центром надо действовать путем диалога. Молдова, само государство, как гарант главного закона Гагаузии — Закона об особом правовом статусе АТО — не исполнила свои обязательства перед гагаузским народом. В будущем состоится съезд депутатов всех уровней, где будут приняты очень конкретные решения. Однозначно Кишинев не должен игнорировать интересы гагаузского народа!
— А что вы имеет в виду под словами «конкретные решения»?
— Не могу вам сейчас сказать. Конкретные решения будут принимать депутаты всех созывов и всех уровней. У нас, в Гагаузии, очень часто принимают консолидированную позицию, не только Народное собрание или Исполнительный комитет. Съезд депутатов всех уровней — это нечто большее, чем НСГ и Исполком.