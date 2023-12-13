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10:57 (мск), источник: ЕАН

Мэр Екатеринбурга выбрал дату итоговой пресс-конференции

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов даст большую пресс-конференцию, посвященную итогам 2023 года. Как стало известно ЕАН, общение с журналистами назначено на понедельник, 18 декабря.

Встреча, по предварительным данным, традиционно пройдет в зале администрации города. В пресс-службе мэрии сведения ЕАН не подтвердили и не опровергли, призвав «ориентироваться на официальную информацию».

В предыдущий раз Орлов отвечал на вопросы журналистов в июле — на пресс-конференции о подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Итоги 2022-го мэр подводил на большой пресс-конференции 16 декабря прошлого года.

Общение Орлова со СМИ пройдет спустя несколько дней после аналогичного мероприятия у президента РФ Владимира Путина. В четверг, 14 декабря, глава страны устроит прямую линию, совмещенную с итоговой пресс-конференцией. 5 декабря свою прямую линию проводил губернатор Евгений Куйвашев.

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