Мэр Екатеринбурга выбрал дату итоговой пресс-конференции

Встреча, по предварительным данным, традиционно пройдет в зале администрации города. В пресс-службе мэрии сведения ЕАН не подтвердили и не опровергли, призвав «ориентироваться на официальную информацию».
В предыдущий раз Орлов отвечал на вопросы журналистов в июле — на пресс-конференции о подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Итоги 2022-го мэр подводил на большой пресс-конференции 16 декабря прошлого года.
Общение Орлова со СМИ пройдет спустя несколько дней после аналогичного мероприятия у президента РФ Владимира Путина. В четверг, 14 декабря, глава страны устроит прямую линию, совмещенную с итоговой пресс-конференцией. 5 декабря свою прямую линию проводил губернатор Евгений Куйвашев.