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12:18 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Алейник: Минск ценит труд белорусов зарубежья

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с белорусами зарубежья в Минске и заявил, что их труд по донесению правдивой информации за границей о республике ценят, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Участие в заседании приняли представители учреждений, общественных организаций, а также руководители белорусских организаций за рубежом.

На мероприятии обсудили общественно-политическую жизнь в республике, подвели итоги совместной работы.

«Мы очень ценим ваш труд, усилия, работу по донесению правдивой информации о нашей стране. <…> Мы все живем в непростое время, вы видите процессы, которые происходят в мире, проблемы, с которыми мы сталкиваемся», — сказал Алейник.

Он добавил, что совместными усилиями с вызовами современности Беларуси удается справляться.

Президент Региональной национально-культурной автономии Белорусов Омской области «Буслы» («Аисты») Алена Овчаренко в Минск привезла варежки, которые вручила министру иностранных дел.

«Варежки с белорусским национальным орнаментом у нас вяжут в Сибири, мы хотели бы сейчас подарить их министру», — сказала она.

В разговоре с журналистами Овчаренко отметила, что она родом из военной семьи. Отец часто менял гарнизоны, в итоге так они оказалась в Омске.

«По стране нас побросало, но у нас живут белорусы, которые рождены именно здесь в (Омске — Sputnik). Мы очень любим, обожаем свою страну Беларусь. Работаем на благо нашей родины России и на благо родины Беларуси», — подчеркнула она.

По ее словам, очень важно сохранить традиции предков и передать их детям.

Из США в Минск

В свою очередь, представитель белорусской диаспоры в Вашингтоне Алла Сандлер рассказала, что из США в Минск добиралась через Швейцарию и Литву.

«Белорусы наши очень трудолюбивый народ, в Америке они все работают. Как везде, если хочешь чего-то добиться, ты будешь трудиться, где-то может осваивать новые профессии», — добавила она.

Затронула Сандлер и тему антибелорусских санкций.

«Мы понимаем, что от санкций страдают люди, мы можем повлиять на что-то, стараемся. К сожалению, не всегда прослушиваются к нашим голосам», — отметила представитель диаспоры.

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