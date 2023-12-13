Алейник: Минск ценит труд белорусов зарубежья

Участие в заседании приняли представители учреждений, общественных организаций, а также руководители белорусских организаций за рубежом.
На мероприятии обсудили общественно-политическую жизнь в республике, подвели итоги совместной работы.
«Мы очень ценим ваш труд, усилия, работу по донесению правдивой информации о нашей стране. <…> Мы все живем в непростое время, вы видите процессы, которые происходят в мире, проблемы, с которыми мы сталкиваемся», — сказал Алейник.
Он добавил, что совместными усилиями с вызовами современности Беларуси удается справляться.
Президент Региональной национально-культурной автономии Белорусов Омской области «Буслы» («Аисты») Алена Овчаренко в Минск привезла варежки, которые вручила министру иностранных дел.
«Варежки с белорусским национальным орнаментом у нас вяжут в Сибири, мы хотели бы сейчас подарить их министру», — сказала она.
В разговоре с журналистами Овчаренко отметила, что она родом из военной семьи. Отец часто менял гарнизоны, в итоге так они оказалась в Омске.
«По стране нас побросало, но у нас живут белорусы, которые рождены именно здесь в (Омске — Sputnik). Мы очень любим, обожаем свою страну Беларусь. Работаем на благо нашей родины России и на благо родины Беларуси», — подчеркнула она.
По ее словам, очень важно сохранить традиции предков и передать их детям.
В свою очередь, представитель белорусской диаспоры в Вашингтоне Алла Сандлер рассказала, что из США в Минск добиралась через Швейцарию и Литву.
«Белорусы наши очень трудолюбивый народ, в Америке они все работают. Как везде, если хочешь чего-то добиться, ты будешь трудиться, где-то может осваивать новые профессии», — добавила она.
Затронула Сандлер и тему антибелорусских санкций.
«Мы понимаем, что от санкций страдают люди, мы можем повлиять на что-то, стараемся. К сожалению, не всегда прослушиваются к нашим голосам», — отметила представитель диаспоры.