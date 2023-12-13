Премьер Венгрии заявил, что не даст Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

«Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать. Даже если двадцать шесть хотят ее совершить, и только мы будем против… На самом деле Украина не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении, а из-за войны, по геостратегическим, так скажем, политическим причинам, с ней все равно надо начать переговоры. По-моему, это ошибка», — сказал Орбан в интервью порталу Mandiner.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса обсудят главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14—15 декабря. Его должны принять единогласно все действующие члены Евросоюза.
Против этого последовательно выступает руководство Венгрии. В настоящее время Будапешт также блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки со стороны ЕС на 2024−2027 годы.