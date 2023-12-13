Последствия шторма, цены и СВО: что крымчане хотят спросить у Путина

Больше всего крымчан интересуют ликвидация последствий недавнего разрушительного шторма, меры поддержки участников специальной военной операции, рост цен на продукты и другие актуальные для полуострова и всей страны проблемы. Об этом РИА Новости Крым рассказали активисты регионального штаба Народного фронта, работающие в центре приема обращений на «Прямую линию».
«Очень много обращений поступило по ликвидации последствий урагана, обрушившегося на Крым в конце ноября. В частности, к президенту обратились жители курортного поселка Морское в городском округе Судак, где штормом разрушило набережную и часть дороги Алушта — Судак. Также крымчане задают вопросы о повышении цен, индексации социальных выплат», — рассказали собеседник агентства.
Кроме того, от жителей республики поступают традиционные вопросы, касающиеся социальной защиты населения, проблем здравоохранения и ЖКХ, строительства и ремонта дорог.
Также немало обращений крымчан на «Прямую линию» касаются мер поддержки участников специальной военной операции, в том числе полагающихся бойцам выплат, получения статуса участника боевых действий, предоставления отпусков.
14 декабря президент России Владимир Путин проведет традиционную «Прямую линию» и одновременно большую итоговую пресс-конференцию. Мероприятие начнется в 12:00. По данным на 12 декабря, главе государства поступило более 1,5 миллионов вопросов, в том числе около 952 тысяч — по телефону, около 408 тысяч — по смс, еще почти 96 тысяч — через сайт.
Большая часть вопросов касается спецоперации, медицины, образования и ЖКХ. Также есть спортивная тематика. Задать свой вопрос можно по телефону, позвонив на номер 8−800−200−40−40, по СМС — номер 0−40−40, а также на сайте «Москва — Путину.ru», в приложении и через соцсети — «ВКонтакте» и «Одноклассники».