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14:51 (мск), источник: Время

Встреча глав МИД БРИКС в 2024 году пройдет в Нижнем Новгороде

Планируется провести около 200 мероприятий.

Источник: Время

Встреча глав МИД БРИКС пройдет в Нижнем Новгороде в 2024 году. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

По словам Лаврова, Россия, будучи председателем БРИКС в 2024 году, планирует провести около 200 мероприятий. Из них не менее десяти — это министерские встречи.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в следующем году Нижний Новгород станет одним из мировых центров повестки устойчивого развития.

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