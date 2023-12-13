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13:05 (мск), источник: Ведомости

Орбан заявил, что не позволит начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз (ЕС) станет «ужасной ошибкой», Венгрия не позволит этому случиться, даже если будет единственной страной-противницей переговоров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Mandiner.

Источник: AP 2023

«Евросоюз вот-вот совершит ужасную ошибку, которую необходимо предотвратить. Даже если 26 [стран-членов ЕС] захотят это сделать, а мы будем единственными, кто выступит против», — заявил Орбан.

По его мнению, Украина «не в состоянии» начать переговоры о вступлении в ЕС, но европейские власти все равно настаивают на этом «по геостратегическим, политическим причинам». «Я думаю, это ошибка», — подчеркнул венгерский политик.

8 ноября 2023 г. Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС. В конце того же месяца глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала украинские реформы «крайне впечатляющими». По ее словам, Киев выполнил почти все требования для начала переговоров о вступлении в ЕС.

В то же время Обран указывал на неготовность Украины «во всех отношениях» к переговорам. Премьер подчеркнул, что позиция Будапешта по этому вопросу не является «предметом торга», и призвал не связывать ее «с какими-либо денежными вопросами». Руководитель ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор пояснял, что Будапешт выступает против интеграции Киева в ЕС по ускоренной программе.

Позже против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС заявили Словакия и Австрия. В МИД Словакии подчеркнули, что для этого Украина должна выполнить те же условия, что выдвигаются в отношении других стран. По мнению главы МИД Словакии Юрая Бланара, Киев ожидает «долгий и тернистый путь». Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер также выступил против «фаворитизма» по отношению к Украине.

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