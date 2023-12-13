15:50 (мск), источник: Ura.ru
Губернатор Махонин встретился с медиками после их жалоб Путину на выплаты
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, находящийся 13 декабря с рабочим визитом в Коми-Пермяцком округе, встретился с работниками скорой помощи. Глава региона и медики обсудили ситуацию с дополнительными выплатами стимулирующего характера. На встрече Махонин заявил, что руководство больницы не объяснило сотрудникам, почему им не выплачивались стимулирующие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья.