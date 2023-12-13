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13:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежская корпорация попала под санкции США

Ограничения коснутся предприятия «РИФ».

В новый санкционный список США попала воронежская корпорация «РИФ». Перечень компаний, ставших неугодных американским властям, опубликовали во вторник, 12 декабря на сайте местного Министерства финансов. Всего санкции на этот раз коснулись более 200 компаний и 23 физических лиц.

Корпорация «РИФ» зарегистрирована по воронежскому адресу: улица Дорожная, 17/2. Основным видом работы указана деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации.

Санкции предусматривают заморозку предприятия в США (если таковые есть), а также запрет для граждан Штатов или их компаний на ведение бизнеса со структурами попавшей в список фирмы.

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