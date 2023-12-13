Лавров заявил о «новой мантре» США про Путина

Несмотря на «новую мантру», суть подходов Запада к конфликту не меняется, добавил Лавров. По его словам, США заставляют украинцев погибать «ради интересов хозяев за океаном», чтобы попытаться подорвать развитие России.
В начале декабря президент США Джо Байден, обращаясь к конгрессу с призывом одобрить законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях в размере $106 млрд, заявил, что Москва «не остановится» в случае победы в украинском конфликте. По его словам, при таком сценарии РФ может пойти «на другие страны НАТО».
Отвечая на просьбу разъяснить слова президента США, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что в случае вторжения в одну из стран НАТО Вашингтон будет действовать согласно статье 5 Североатлантического договора. «Американским сухопутным силам в полной мере придется участвовать, если господин Путин одержит стратегическую победу на Украине, а затем, возможно, будет действовать против одного из наших союзников по НАТО», — заключил он.
Аналогичное заявление сделал и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. По его словам, после победы в конфликте на Украине Путин может «вернуться за добавкой». Такая ситуация станет угрозой как для европейской, так и для американской безопасности, пояснил Кэмерон.
Комментируя подобные высказывания, в Кремле отмечали, что западные политики идут на все ухищрения, чтобы и дальше выделять деньги Киеву.