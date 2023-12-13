13:55 (мск), источник: Ведомости

Лавров заявил о «новой мантре» США про Путина

После провала украинского контрнаступления США включили новую мантру про президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

После краха надежд, которые возлагались на так называемое контрнаступление, в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили новую мантру: не дать Путину победить на Украине, а то потом все НАТО завоюют, и тогда, мол, Америке не отсидеться.

Сергей Лавров
министр иностранных дел РФ

Несмотря на «новую мантру», суть подходов Запада к конфликту не меняется, добавил Лавров. По его словам, США заставляют украинцев погибать «ради интересов хозяев за океаном», чтобы попытаться подорвать развитие России.

В начале декабря президент США Джо Байден, обращаясь к конгрессу с призывом одобрить законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях в размере $106 млрд, заявил, что Москва «не остановится» в случае победы в украинском конфликте. По его словам, при таком сценарии РФ может пойти «на другие страны НАТО».

Если это случится, то «американские войска будут сражаться с российскими войсками», отметил Байден.

Отвечая на просьбу разъяснить слова президента США, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что в случае вторжения в одну из стран НАТО Вашингтон будет действовать согласно статье 5 Североатлантического договора. «Американским сухопутным силам в полной мере придется участвовать, если господин Путин одержит стратегическую победу на Украине, а затем, возможно, будет действовать против одного из наших союзников по НАТО», — заключил он.

Аналогичное заявление сделал и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. По его словам, после победы в конфликте на Украине Путин может «вернуться за добавкой». Такая ситуация станет угрозой как для европейской, так и для американской безопасности, пояснил Кэмерон.

Комментируя подобные высказывания, в Кремле отмечали, что западные политики идут на все ухищрения, чтобы и дальше выделять деньги Киеву.

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