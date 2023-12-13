15:27 (мск), источник: Om1.ru
Горсовет принял беспрецедентный бюджет Омска на 2024 год
Большая часть денег пойдёт на «социалку» — это уже стало традицией.
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На последнем пленарном заседании 2023 года, прошедшем 13 декабря, Омский горсовет окончательно принял бюджет города на следующий год. Напомним, что ранее главный финансовый документ города обсудили на публичных слушаниях и заседаниях комитетов.
К финальному рассмотрению параметры бюджета ещё раз изменились: мэр Сергей Шелест внёс несколько поправок, предполагающих выделение средств на подготовку к празднованию 80-летия Победы, присоединение к коммуникациям дома на 6-й Станционной (в нём будут жить переселенцы из аварийных квартир) и ряд других целей. В результате всех правок доходы бюджета составят 35,4 миллиарда рублей, а расходы — 36,8 миллиарда.
«Это беспрецедентные для Омска цифры. Теперь мы знаем точно, что все национальные проекты в Омске будут выполняться в полном объеме. Кроме того, у нас большие планы по выполнению судебных решений, капитальному ремонту многоквартирных домов, строительству ливневой канализации. Выделены деньги на вопросы, которые не решались долгие годы».
Рост доходов города отчасти обусловлен решениями, принятыми на областном уровне — Виталий Хоценко увеличил долю, которую Омск получает от предпринимателей на упрощённой системе налогообложения, с 25 до 35%, а кроме того, направил в городской бюджет половину от суммы части штрафов, собранных на территории областного центра.
В структуре расходов основная доля вот уже несколько лет приходится на социальные направления: культуру, образование.
«Последние годы бюджет имеет ярко выраженный социальный характер, и очень приятно, что 2024 не стал исключением. Объём бюджетных ассигнований на программу “Развитие образования в городе Омске” запланирован в сумме 16,5 миллиарда рублей. Что касается подпрограммы “Дошкольное образование”, то это — 5,5 миллиарда рублей. Конечно же, подпрограмма “Общее образование”. Она самая основная, наверное, и самая объёмная. Она предполагает 9,5 миллиарда», — рассказала вице-спикер Светлана Студеникина.
Значительные суммы выделяются и на такую важную для омичей вещь, как общественный транспорт. Заместитель председателя Дмитрий Сахань, курирующий вопросы транспортной инфраструктуры, отметил, что за последние пять лет в этой сфере появилась устойчивая динамика.
«Общественный транспорт существенно и планомерно обновляется в последние годы: приобретено более 300 автобусов за 5 лет, свыше 100 троллейбусов и 24 трамвая. Мероприятия в этой сфере не останавливаются: в эти дни готовимся получить 10 автобусов на газомоторном топливе по программе “Экология”, — подчеркнул он.