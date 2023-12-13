14:14 (мск), источник: Известия
Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах
Совет Федерации 13 декабря одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах. За документ проголосовали 157 сенаторов.
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Таким образом, изменения обязывают учащихся «не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий» в школах. Как отмечается, телефон можно будет использовать только в экстренных случаях.
Закон предусматривает, что учителя имеют «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».
Для защиты своих прав педагоги смогут обратиться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права.
Кроме того, данный закон также устанавливает введение обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года.
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