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15:26 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Лукашенко поручил правительству взять на контроль результаты командировок

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Глава государства Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости совещание с высокопоставленными чиновниками, посвященное итогам своего зарубежного турне.

Источник: AP 2023

По его словам, у белорусов могут возникнуть вопросы, что такое дальняя дуга. Потому что география визитов протянулась от Атлантического до Тихого океанов.

Дуга интересов

«Мы нарисовали реально эту дальнюю дугу, по которой мы должны работать», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Белорусский лидер рассказал чиновникам, что близкая дуга сотрудничества состоит из соседей и партнеров республики, которые входят в Содружество Независимых Государств.

«Россия и КНР — два государства, с которыми мы имеем наиболее продвинутые отношения, — это отдельная история. Вы знаете, что приняты и реализуются соответствующие решения Президента отдельно по этим государствам», — напомнил он участникам совещания.

После чего добавил, что дальняя дуга уже обозначена. Государства, представляющие интерес для Беларуси, расположены севернее и южнее.

Индийский план

«Отдельный вопрос, никак не можем выйти на его принципиальное решение, — это работа с индийским государством. В свое время бывший министр иностранных дел (Владимир Макей — Sputnik) начал принципиально заниматься этим вопросом», — подчеркнул Александр Лукашенко.

После чего дал поручение действующему главе МИД Сергею Алейнику не позднее первого квартала 2024 года внести предложения по данной тематике.

«План работы с Индией. Именно план. Как это мы делали в Африке с Экваториальной Гвинеей. Нам не нужны туристические поездки. Нам нужны решения конкретных вопросов», — обрисовал ситуацию белорусский лидер.

Африканский транзит

Глава государства напомнил о своем визите в африканские страны и предупредил членов правительства, что они должны будут взять на контроль результаты данной поездки.

По его словам, в Экваториальной Гвинее достигнута договоренность о реализации 74 конкретных проектов. В связи с чем контролировать их реализацию будет президентский помощник Александр Косинец.

«Мы должны договариваться за деньги и исключительно добросовестно работать. Там очень хорошие перспективы. Там надо все, что мы умеем делать», — считает Лукашенко.

При этом он сказал Виктору Шейману, что, поскольку тот начинал заниматься африканскими делами, он как спецпосланник президента будет отвечать и за Африку, и за Кению.

«По Кении вы знаете вопросы, по которым нас попросил президент помочь им: три глобальных выгодных для нас вопроса. Ну и другие», — напомнил белорусский лидер.

Китайское «да»

Лукашенко констатировал, что теперь за китайское направление лично отвечает первый вице-премьер Николай Снопков, который в курсе всех переговоров.

По его словам, поездка в КНР была продуктивной, китайские партнеры готовы совместно работать по всем вопросам, вынесенным на обсуждение.

«Нет» — не было слышно такого слова. Все вопросы, которые мы поставили перед председателем КНР Си Цзиньпином, получили один ответ: «Да, мы готовы работать, углубляться, давайте вместе, давайте по-дружески работать», — рассказал глава государства о ходе переговоров.

Никакого торможения

«Что касается Эмиратов, они работают с нами по отдельным вопросам. Нигде нет торможения. И договаривались, что, возможно (у них очень большой интерес), мы можем вместе работать в Африке», — уверен белорусский лидер.

По его мнению, ОАЭ может работать вместе с белорусской стороной в Африке потому, что обладают необходимым влиянием и финансами.

Лукашенко предупредил главу МИД, что в работе над данным направлением имеется много вопросов, поэтому к их решению подключаются и другие чиновники.

«Правительству и министрам придется реализовывать все договоренности. Я просто категорически вас предупреждаю о том, чтобы не было какого-то торможения», — резюмировал он.

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