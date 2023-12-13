Лукашенко поручил правительству взять на контроль результаты командировок

По его словам, у белорусов могут возникнуть вопросы, что такое дальняя дуга. Потому что география визитов протянулась от Атлантического до Тихого океанов.
«Мы нарисовали реально эту дальнюю дугу, по которой мы должны работать», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.
Белорусский лидер рассказал чиновникам, что близкая дуга сотрудничества состоит из соседей и партнеров республики, которые входят в Содружество Независимых Государств.
«Россия и КНР — два государства, с которыми мы имеем наиболее продвинутые отношения, — это отдельная история. Вы знаете, что приняты и реализуются соответствующие решения Президента отдельно по этим государствам», — напомнил он участникам совещания.
После чего добавил, что дальняя дуга уже обозначена. Государства, представляющие интерес для Беларуси, расположены севернее и южнее.
«Отдельный вопрос, никак не можем выйти на его принципиальное решение, — это работа с индийским государством. В свое время бывший министр иностранных дел (Владимир Макей — Sputnik) начал принципиально заниматься этим вопросом», — подчеркнул Александр Лукашенко.
После чего дал поручение действующему главе МИД Сергею Алейнику не позднее первого квартала 2024 года внести предложения по данной тематике.
«План работы с Индией. Именно план. Как это мы делали в Африке с Экваториальной Гвинеей. Нам не нужны туристические поездки. Нам нужны решения конкретных вопросов», — обрисовал ситуацию белорусский лидер.
Глава государства напомнил о своем визите в африканские страны и предупредил членов правительства, что они должны будут взять на контроль результаты данной поездки.
По его словам, в Экваториальной Гвинее достигнута договоренность о реализации 74 конкретных проектов. В связи с чем контролировать их реализацию будет президентский помощник Александр Косинец.
«Мы должны договариваться за деньги и исключительно добросовестно работать. Там очень хорошие перспективы. Там надо все, что мы умеем делать», — считает Лукашенко.
При этом он сказал Виктору Шейману, что, поскольку тот начинал заниматься африканскими делами, он как спецпосланник президента будет отвечать и за Африку, и за Кению.
«По Кении вы знаете вопросы, по которым нас попросил президент помочь им: три глобальных выгодных для нас вопроса. Ну и другие», — напомнил белорусский лидер.
Лукашенко констатировал, что теперь за китайское направление лично отвечает первый вице-премьер Николай Снопков, который в курсе всех переговоров.
По его словам, поездка в КНР была продуктивной, китайские партнеры готовы совместно работать по всем вопросам, вынесенным на обсуждение.
«Нет» — не было слышно такого слова. Все вопросы, которые мы поставили перед председателем КНР Си Цзиньпином, получили один ответ: «Да, мы готовы работать, углубляться, давайте вместе, давайте по-дружески работать», — рассказал глава государства о ходе переговоров.
«Что касается Эмиратов, они работают с нами по отдельным вопросам. Нигде нет торможения. И договаривались, что, возможно (у них очень большой интерес), мы можем вместе работать в Африке», — уверен белорусский лидер.
По его мнению, ОАЭ может работать вместе с белорусской стороной в Африке потому, что обладают необходимым влиянием и финансами.
Лукашенко предупредил главу МИД, что в работе над данным направлением имеется много вопросов, поэтому к их решению подключаются и другие чиновники.
«Правительству и министрам придется реализовывать все договоренности. Я просто категорически вас предупреждаю о том, чтобы не было какого-то торможения», — резюмировал он.