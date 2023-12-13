Выборы президента России: ответы на самые популярные вопросы в Башкирии

КОГДА И КАК ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА.
Выборы главы государства назначены на 17 марта 2024 года. Позже ЦИК рассмотрела возможность проведения этих выборов несколько дней подряд. Законодательство это позволяет. Было принято решение о том, что выборы пройдут в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта 2024 года. Голосование будет многодневное, такая практика у нас применяется уже несколько лет. Поэтому мы сейчас готовимся к тому, что проводим выборы в течение трех дней.
КАКИЕ ЭТАПЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ.
Этапов у любой избирательной компании много. Они начинаются с назначения дня голосования, с назначения выборов. Затем следует этап выдвижения кандидатов, проверка представленных ими документов, а также регистрация кандидатов. После этого начинается очень важный в жизни любой избирательной компании этап агитации за кандидата. Согласно календарному плану этап выдвижения кандидатов продлится до конца этого года. После чего последуют уже другие этапы.
КТО И КАК МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА.
Президентом России может быть гражданин РФ, достигший 35-летнего возраста и не менее 25 лет постоянно проживающий на территории РФ. Не имевший и не имеющий иностранного гражданства, подданства или вида на жительства иностранного государства.
Если говорить о том, кто может быть выдвинут в качестве кандидатов в президенты РФ, то это могут быть сами граждане. Любой гражданин при поддержке других избирателей может быть выдвинут в качестве кандидата на должность президента страны. Кроме того, политические партии могут выдвигать своих кандидатов.
Важно. Для выдвижения на пост президента страны есть ряд особенностей. Чтобы стать кандидатом, необходимо собрать подписи избирателей в поддержку выдвижения, однако такие подписи собирают не все. Так, пять думских партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия. Патриоты за правду» и «Новые люди» не будут собирать подписи. Все иные партии должны обеспечить поддержку не менее чем 100 тысяч избирателей, проживающих на территории Российской Федерации. Если кандидат идет самовыдвиженцем, он должен собрать не менее 300 тысяч подписей граждан РФ в поддержку своего выдвижения. При этом есть определенное правило. В каждом субъекте страны должно быть собрано не менее 7,5 тысячи подписей. Таким образом достигается волеизъявление избирателей на этом этапе избирательного процесса.
БЫЛИ ЛИ ВНЕСЕНЫ КАКИЕ-ТО ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА.
Да, избирательное законодательство за последние годы претерпело много разных изменений. После 2018 года, когда мы проводили выборы президента, закон несколько модифицировался, начиная с таких моментов, как возможность проведения дистанционного электронного голосования; возможность проведения голосования на территориях, где объявлено военное положение.
Кроме того, закон о выборах президента претерпел ряд изменений, касающихся порядка назначения наблюдателей в избирательной комиссии; порядка осуществления фото- и видеосъемки. Изменен также порядок аккредитации журналистов, которые могут присутствовать в помещении для голосования. Ну, и плюс масса других изменений, которые мы уже реализовывали в предыдущей избирательной кампании.
КОГДА ИЗБИРАТЕЛЯМ ЖДАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ АУДИО, ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ И БАННЕРОВ.
Самая зрелищная, побуждающая часть любой избирательной кампании — это агитация. С момента выдвижения кандидата, с тех пор как он представил в избирательную комиссию согласие баллотироваться на должность кандидата, он уже имеет право вести свою агитационную кампанию. Вместе с тем основной этап агитации в СМИ начнется с 17 февраля и продлится по 00.00 часов 15 марта, то есть завершится перед днем голосования.
С 17 февраля любой кандидат сможет довести свою предвыборную программу до избирателя в средствах массовой информации.
ИДЕТ ЛИ В БАШКИРИИ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА.
Да, мы уже начали подготовку к выборам. Мы понимаем, что от качественной работы системы выборов в республике во многом зависит, придут ли избиратели на участки, каким образом отработают наши УИКи. Мы ежедневно проводим консультации и обучение с нашими УИКами и ТИКами, даем методический материал.
ЦИК РБ уже принял ряд постановлений, которыми будет регламентироваться наша работа в ходе президентских выборов. Естественно мы постоянно находимся на связи с Центризбирком России. Мы также начали работу по информированию избирателей и постараемся довести до них избирателей всю информацию о предстоящих выборах, чтобы любой избиратель мог реализовать свое право и проголосовать.
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