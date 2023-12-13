Губернатору Махонину доложили об аварии на теплосетях в Соликамске

«На 7 утра по сводке, которую я видел, к [аварийным] работам приступили. Там 7 домов без отопления. Официально делаю акцент главе города, чтобы людям были предложены обогреватели. Как сейчас обстоят дела?», — поинтересовался Махонин, адресовав этот вопрос министру ЖКХ Пермского края Артему Балахнину. Балахнин заявил, что восстановительные работы на поврежденном участке трубопровода, завершены днем 13 декабря.
«Восстановительные работы проводили всю минувшую ночь. В 15:30 работы завершены. То есть, сварили новый участок трубопровода, подключили теплоноситель, приступили к заполнению трассы», — отчитался Балахнин. Глава Прикамья также поручил обойти городским властям совместно управляющей компанией организовать обход домов, чтобы в домах восстановить температурные параметры.
Накануне, 12 декабря десятки жилых домов в Соликамске остались без тепла из-за аварии на теплосетях. Городские власти заявили, что на ее устранение потребуется несколько часов.