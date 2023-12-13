16:01 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Южноуральцы могут задать вопрос Владимиру Путину
Прямая линия с президентом пройдет 14 декабря.
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По мнению экспертов, на мероприятии, объединенном в этом году с итоговой пресс-конференцией главы государства, прозвучат важные программные объявления.
Многие общественные деятели ожидают, что большое внимание на прямой линии президента будет уделено специальной военной операции. Например, член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко считает, что россияне будут спрашивать главу государства о мерах поддержки и решениях, которые приняты для укрепления обороноспособности страны. Однако наибольшее количество вопросов, по мнению эксперта, все же будет посвящено условиям жизни в регионах.
«Полагаю, мы услышим обращения к президенту страны о решении трудностей и сложностей в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры и пассажирских перевозок, коммунального хозяйства, медицинского обслуживания и социальной защиты. Уверен, качественный анализ поступивших из регионов вопросов позволит Владимиру Владимировичу Путину получить актуальную информацию о квалификации управленцев регионального и муниципального уровня», — подчеркнул Евгений Савченко.
Он также заметил, что нынешняя прямая линия может стать для чиновников «серьезным экзаменом на профпригодность».
Задать вопрос президенту можно на сайте Москва-Путину.ру, а также с помощью телефона 8−800−200−40−40.