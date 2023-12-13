18:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Итоги года с Владимиром Путиным»
Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет прямую линию с россиянами и большую пресс-конференцию в совмещенном формате.
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Мероприятие пройдет впервые с начала специальной военной операции на Украине — в прошлом году ежегодной пресс-конференции главы государства и прямой линии не было. Однако это не первая пресс-конференция президента в гибридном формате: в 2020 году из-за пандемии коронавируса она состоялась в форме видеоконференции с элементами прямой линии.
Модерирует пресс-конференцию в 2023 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а прямую линию — ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин. На мероприятие приглашены журналисты федеральных, региональных, а также иностранных СМИ.
Обычно в ходе общения с гражданами Владимир Путин отвечает на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни России, а также международной обстановки. Последняя прямая линия с президентом, состоявшаяся 30 июня 2021 года, продлилась 3 часа 42 минуты: за это время глава государства ответил на 68 вопросов. В этот раз федеральные телеканалы закладывают на эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов.
К «Итогам года» россияне прислали более 1,5 млн вопросов. Задать свой можно одним из следующих способов:
По данным штаба по сбору обращений, в лидерах — вопросы о спецоперации, медицине, образовании и ЖКХ, также присутствует спортивная тематика.