Мирзиёев поручил Генеральной прокуратуре следить за ценами на Новый год

Об этом стало известно в рамках видеоселекторного совещания, которое накануне прошло под председательством президента. На мероприятии рассматривались вопросы выполнения задач по подготовке к зиме, сообщает пресс-служба главы государства.
Мирзиёев уделил особое внимание вопросам создания благоприятных условий для празднования Нового года. Он отметил, что накануне праздника будут организованы культурные мероприятия и расширенная развлекательная программа. А на рынках будут организованы традиционные новогодние ярмарки со сниженными ценами на продукты. В связи с этим надзор за попытками безосновательного завышения цен на новогодних базарах президент поручил осуществлять Генпрокуратуре.
На совещании обсудили и другие важные вопросы подготовки к нынешнему зимнему сезону, в частности, проблемы электроснабжения. Отдельно затронута ситуация в Ташкенте, где высокая плотность населения и потребление электроэнергии. Сообщается, что в столице построены 2 новые подстанции общей мощностью 286 мегаватт, обновлено 228 трансформаторов, 1130 километров сетей, проложено 260 километров высоковольтных кабельных линий.
Также президент обратил внимание на проблемы в энергосистеме регионов. Например, на газозаправочных станциях в Наманганской области случаются перебои в поставках топлива, в Балыкчинском, Пахтаабадском, Мархаматском и Андижанском районах из-за холодов обострились проблемы с электроснабжением, а в Гузарском и Касбийском районах Кашкадарьинской области часто гаснет свет.
Глава государства подчеркнул необходимость оперативного устранения подобных недостатков и предотвращения их в будущем. В связи с этим руководителям предприятий электросетей и газоснабжения поручено подготовить аварийные бригады и обеспечить их круглосуточную работу, а также увеличить запас необходимых инструментов и материалов.
Что касается угля: в этом году населению поставлено 930 тысяч тонн, еще 93 тысячи тонн предназначено для социальной сферы. Поручено обеспечить ежедневный контроль за поставками угля со складов населению и объектам социальной сферы в регионах и создать необходимый запас на объектах, где система отопления передана частным партнерам.
Кроме того, Мирзиёев распорядился о переводе органов правопорядка и службы социальной инфраструктуры на круглосуточный режим работы. Также президент отметил важность обеспечения стабильной работы общественного транспорта, качественного обслуживания пассажиров в метро и автобусах, улучшения условий на остановках, очистки дорог и повышения безопасности дорожного движения.