16:37 (мск), источник: Коммерсантъ
В Ростовской области назначены главы Кашарского и Цимлянского районов
Об этом на заседании регионального правительства сообщил губернатор Василий Голубев.
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В Кашарском и Цимлянском районах Ростовской области назначены новые главы администраций.
На должность главы администрации Кашарского района назначен Сергей Смирнов. Ранее он работал заместителем главы администрации этого же района, последние два месяца был исполняющим обязанности главы.
На должность главы администрации Цимлянского района назначена Елена Ночевкина. До назначения она также работала первым заместителем главы администрации Цимлянского района.
Кристина Федичкина.