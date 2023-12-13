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16:01 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Узбекистан вновь проголосовал за прекращение огня в секторе Газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан в числе 153 государств поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о немедленном прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: AP 2023

Инициаторы резолюции, Египет и Мавритания, неоднократно подчеркивали, что документ является исключительно гуманитарным. Главный посыл резолюции — освобождение заложников и немедленное установление режима прекращения огня в секторе Газа из гуманитарных соображений.

Генеральная Ассамблея ООН во вторник вечером подавляющим большинством голосов приняла резолюцию. Ее поддержали 153 из 193 государств, в том числе Узбекистан, другие страны Центральноазиатского региона, Россия, Китай, Бразилия и ОАЭ. Против выступили 10 стран, включая Израиль и США. 23 государства воздержались.

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не обладают юридически обязывающей силой..

Напомним, что в октябре узбекский МИД назвал авиаудар по госпиталю «Аль-Ахли» в Секторе Газа зловещим актом насилия, приведшего к гибели более 800 человек, большая часть из которых — женщины и дети.

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