Узбекистан вновь проголосовал за прекращение огня в секторе Газа

Инициаторы резолюции, Египет и Мавритания, неоднократно подчеркивали, что документ является исключительно гуманитарным. Главный посыл резолюции — освобождение заложников и немедленное установление режима прекращения огня в секторе Газа из гуманитарных соображений.
Генеральная Ассамблея ООН во вторник вечером подавляющим большинством голосов приняла резолюцию. Ее поддержали 153 из 193 государств, в том числе Узбекистан, другие страны Центральноазиатского региона, Россия, Китай, Бразилия и ОАЭ. Против выступили 10 стран, включая Израиль и США. 23 государства воздержались.
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не обладают юридически обязывающей силой..
Напомним, что в октябре узбекский МИД назвал авиаудар по госпиталю «Аль-Ахли» в Секторе Газа зловещим актом насилия, приведшего к гибели более 800 человек, большая часть из которых — женщины и дети.