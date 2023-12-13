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16:45 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Эйсмонт на видео объяснила, зачем Лукашенко собрал совещание во Дворце

Белорусский лидер недавно вернулся в республику после продолжительной зарубежной командировки, в ходе которой посетил несколько стран и провел переговоры на высоком уровне.

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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Президент Беларуси собрал сегодня во Дворце Независимости совещание с правительством и другими чиновниками, чтобы они мгновенно приступили к реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров за границей, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

По ее словам, зарубежная командировка выдалась насыщенной и напряженной, при этом белорусский лидер еще никогда так надолго не покидал страну.

«В итоге траектория нашей работы на дальней дуге вырисовывается вполне предметно: перспективы очень хорошие», — считает пресс-секретарь президента Беларуси.

После чего назвала перспективным направлением для международного сотрудничества Африку, а в отношениях с Китаем, по ее мнению, у нашей республики нет проблем.

Какие еще акценты были расставлены белорусским лидером на совещании с высокопоставленными чиновниками, смотрите в видео Пула Первого.

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