17:47 (мск), источник: АиФ Воронеж
Губернатор прокомментировал ситуацию с обильным снегопадом в Воронеже
Александр Гусев рассказал, какие меры предпринимаются для борьбы с непогодой.
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Губернатор Александр Гусев рассказал, какие меры предпринимаются для борьбы с обильным снегопадом в Воронеже, соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
«Понимаю каждого жителя Воронежа и муниципалитетов, кому пришлось тяжело и долго добираться до работы, учебы или дома. Сам сегодня ехал на работу за рулем в два раза дольше обычного. Уже обратился к руководству ГИБДД, чтобы на улицах было существенно увеличено число экипажей. Они должны максимально оперативно реагировать на заторы и мелкие ДТП. Уверен, автоинспекторы горожан не подведут».
Накануне состоялось совещание, посвященное борьбе со снегопадом, а сегодня губернатор собрал более широкий пул руководителей, чтобы обсудить устранение последствий непогоды.
«Скажу сразу: результатами никто не доволен, но погодные условия будут усугубляться. Поэтому прошу всех жителей проявить терпение. Специалисты предрекают, что высота снежного покрова в Воронеже может достигнуть 50 см. Это будет абсолютный рекорд по Черноземью», — отметил Александр Гусев.
Губернатор поставил перед коммунальными службами и муниципалитетами следующие задачи:
Уборка снега на дорогах и тротуарах, налаживание работы общественного транспорта и очистка дворов.
«Хотя последнее — обязанность управляющих компаний, но сейчас они просто не способны справиться с таким объёмом — у них нет ни техники, ни людей. Поэтому, как только мы закончим убирать наши дороги, перейдем во дворы», — добавил Александр Гусев.
Подготовка к выходным. К концу недели ожидается плюсовая температура, поэтому если пойдет дождь, то образуется наледь.
Уборкой снега в Воронеже занимаются 235 единиц техники, 342 «ручника». Также сегодня к очистке остановок и тротуаров привлекли 565 студентов.
«Отмечу, что директора наших школ имеют возможность организовывать учебный процесс в различных форматах. Так, если учащиеся по объективным причинам в дни снегопада не смогли добраться до школы, ее руководство должно организовать образовательный процесс на расстоянии. Соответствующие указания от регионального Министерства образования уже даны».