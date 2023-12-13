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19:01 (мск), новости Молдовы, источник: ТАСС

Молдавия не продлит лицензии на разработку месторождений газа и нефти на юге страны

Правительство страны объявило о начале процесса возвращения контроля над инфраструктурой газового месторождения в селе Викторовка района Кантемир и месторождения в селе Вэлень района Кагул.

КИШИНЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство Молдавии вернет под свой контроль месторождения газа и нефти на юге страны после истечения срока действия лицензий на их разработку, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Правительство объявляет о начале процесса возвращения контроля над инфраструктурой газового месторождения в селе Викторовка района Кантемир, а также нефтяного месторождения в селе Вэлень района Кагул», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что лицензия на эксплуатацию месторождения природного газа в Викторовке в 1995 году была выдана американской компании Redeco, а затем в 2007 году перешла к молдавской компании Valiexchimp. «Оценка деятельности этих компаний выявила ряд серьезных проблем, которые указывают на бесхозяйственность и неэффективный подход к управлению национальными ресурсами», — отметили в правительстве.

Газ и нефть в Молдавии добывают в очень малых объемах. По данным специалистов, в селе Вэлень добывают тяжелые сорта нефти, пригодные для производства дизеля, мазута и битума. Месторождения газа были обнаружены в селе Берешть, однако голубое топливо там закончилось через год после начала добычи.

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