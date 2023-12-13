Глава Самары покинула состав Госсовета по решению президента РФ

Вместе с мэром Самары членства в Госсовете лишились экс-губернатор Омской области Александр Бурков (ушел отставку 29 марта 2023 года), экс-глава Чукотского АО Роман Копин (покинул пост 15 декабря 2023 года), экс-губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (сложил полномочия 31 октября 2023 года), бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский (покинул пост 17 марта этого года и экс-глава Красноярского края Александр Усс (ушел в отставку 20 апреля 2023 года). Об этом сообщается на сайте Кремля.
Госсовет является конституционным государственным и консультативно-совещательным органом, формируемым президентом Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Членами Госсовета помимо самого президента являются председатели обеих палат парламента РФ, руководитель администрации президента РФ, действующие губернаторы регионов и члены ряда крупных муниципальных образований.
Евгений Чернов.