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18:25 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

План действий по партнерству Молдова-НАТО продлен на год

С 2025 года Молдова, согласно планам, должна перейти на новую Индивидуальную партнерскую программу с НАТО.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Индивидуальный план действий по партнерству Республики Молдова с НАТО продлен еще на год, решение принял кабинет министров на заседании правительства в среду.

«Индивидуальный план действий по партнерству Республика Молдова-НАТО на 2022−2023 годы — это основной документ, который касается сотрудничества с Североатлантическим альянсом. (…) Наряду с продлением документа на год, НАТО не предлагает и не принимает изменения или актуализацию его содержания, так как шла бы речь о новом документе, который потребует согласования на уровне 31 страны НАТО и Молдовы… Предложение предполагает продолжить двустороннее сотрудничество и в 2024 году», — сказал госсекретарь Министерства иностранных дел и евроинтеграции Михай Мыцу.

Премьер Дорин Речан отметил, что НАТО и страны-члены альянса помогают укрепить институциональный потенциал.

«Кроме того, помогает, чтобы у нас были программы по развитию устойчивости нашего общества к вмешательствам извне, в том числе путем пропаганды. Учимся вместе со странами НАТО, как противостоять этим провокациям», — сказал Речан.

В документе, который был утвержден в 2022 году, предусматривается расширение сотрудничества с НАТО в вопросах безопасности и участия в совместных военных операциях, повышения уровня боевой подготовки молдавских солдат и перевода молдавской армии на стандарты альянса. Кроме того, отмечается важность содействия процессу интеграции Молдовы в другие евроатлантические структуры, а также ЕС, без вступления в НАТО.

Планируется, что с 2025 года Молдова перейдет на новую Индивидуальную партнерскую программу с НАТО (Individually Tailored Partnership Programme — ITPP). Эта программа рассчитана до 2028 года.

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