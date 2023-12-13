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23:05 (мск), источник: Это Кавказ

Кадыров заявил, что его сын «счел бы за честь» наказание за избиение Журавеля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам «счел бы за честь» наказание за избиение Никиты Журавеля, находящегося под арестом по обвинению в сожжении Корана у мечети в Волгограде.

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что Адам Кадыров поступил правильно. Я изначально думал, что его накажут. Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело. Мол, будет шесть — восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран?» — сказал Кадыров, отвечая в ходе прямой линии с жителями республики на вопрос о наказании Адама Кадырова за избиение Журавеля. Его слова приводит ТАСС.

Глава региона отметил, что видит комментарии в соцсетях, в которых возмущаются по поводу награждения его сына. «В свои годы он проявил героизм, я считаю. Адама наградили разными наградами. Я благодарен им (наградившим — Ред.) за то, что они так болеют за свою религию и за свое государство. Собака лает, караван идет», — заключил политик.

Третьему сыну Рамзана Кадырова Адаму Кадырову 24 ноября исполнилось 16 лет. С конца октября его удостоили рядом наград. В частности, ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, вручили ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Уммой» и «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», а также вторую по значимости награду в Татарстане — орден «Дуслык» и орден парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). 5 ноября также стало известно, что юноша назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни, а 29 ноября — куратором батальона имени шейха Мансура.

Кадыров также заявил, что готов простить Журавеля, если тот искренне примет ислам.

«Он говорил, что хочет принять ислам, и извинялся. Конечно, все может быть, он может стать самым лучшим мусульманином, даже лучше, чем мы. На все воля Всевышнего, если он искренне примет ислам, то мы это приветствуем. Если человек извинился и стал на правильный путь, то мы готовы простить его чисто по-свойски», — сказал Кадыров.

При этом он отметил, что не видел искренности в глазах Журавеля. «У него шайтанский взгляд, даже смотреть в глаза ему было неприятно», — добавил Кадыров.

Ранее, в сентябре, глава Чечни признал, что его сын Адам избил обвиняемого в сожжении Корана Журавеля, и назвал его поступок правильным.

Дело Журавеля

19-летний Никита Журавель был задержан в Волгограде 20 мая. Ранее он выложил в интернете видео, на котором сжег Коран возле городской мечети. В ходе допроса молодой человек признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело было передано для расследования в следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. 22 мая суд в Волгограде арестовал Журавеля, вскоре его доставили в СИЗО в Грозный. Также сообщалось, что суд над обвиняемым будет проходить в Чечне, там же он будет отбывать наказание в случае обвинительного приговора.

Журавеля обвиняют по двум статьям УК РФ: об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов, а также о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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