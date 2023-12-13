Кадыров заявил, что его сын «счел бы за честь» наказание за избиение Журавеля

«Я считаю, что Адам Кадыров поступил правильно. Я изначально думал, что его накажут. Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело. Мол, будет шесть — восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран?» — сказал Кадыров, отвечая в ходе прямой линии с жителями республики на вопрос о наказании Адама Кадырова за избиение Журавеля. Его слова приводит ТАСС.
Глава региона отметил, что видит комментарии в соцсетях, в которых возмущаются по поводу награждения его сына. «В свои годы он проявил героизм, я считаю. Адама наградили разными наградами. Я благодарен им (наградившим — Ред.) за то, что они так болеют за свою религию и за свое государство. Собака лает, караван идет», — заключил политик.
Третьему сыну Рамзана Кадырова Адаму Кадырову 24 ноября исполнилось 16 лет. С конца октября его удостоили рядом наград. В частности, ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, вручили ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Уммой» и «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», а также вторую по значимости награду в Татарстане — орден «Дуслык» и орден парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). 5 ноября также стало известно, что юноша назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни, а 29 ноября — куратором батальона имени шейха Мансура.
Кадыров также заявил, что готов простить Журавеля, если тот искренне примет ислам.
«Он говорил, что хочет принять ислам, и извинялся. Конечно, все может быть, он может стать самым лучшим мусульманином, даже лучше, чем мы. На все воля Всевышнего, если он искренне примет ислам, то мы это приветствуем. Если человек извинился и стал на правильный путь, то мы готовы простить его чисто по-свойски», — сказал Кадыров.
При этом он отметил, что не видел искренности в глазах Журавеля. «У него шайтанский взгляд, даже смотреть в глаза ему было неприятно», — добавил Кадыров.
Ранее, в сентябре, глава Чечни признал, что его сын Адам избил обвиняемого в сожжении Корана Журавеля, и назвал его поступок правильным.
19-летний Никита Журавель был задержан в Волгограде 20 мая. Ранее он выложил в интернете видео, на котором сжег Коран возле городской мечети. В ходе допроса молодой человек признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело было передано для расследования в следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. 22 мая суд в Волгограде арестовал Журавеля, вскоре его доставили в СИЗО в Грозный. Также сообщалось, что суд над обвиняемым будет проходить в Чечне, там же он будет отбывать наказание в случае обвинительного приговора.
Журавеля обвиняют по двум статьям УК РФ: об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов, а также о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Во время загрузки произошла ошибка.