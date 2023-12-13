«Итоги года с Владимиром Путиным». Чего ждать от выступления президента

Вот это прямое, без купюр, общение лидера нации с людьми — очень дорогой и ценный формат, который нужно беречь и сохранять. Я очень рад, что он состоится сейчас, в преддверии завершения года и завершения очередной сессии Госдумы. Она закончится 15 декабря, и я уверен, что итоговые выступления руководителей фракций будут посвящены в том числе и тому, что мы услышим от президента сегодня. Для нас, думцев, прямая линия — это всегда такое «послание Федеральному собранию» в миниатюре. Ведь президент всегда в ее ходе расставляет акценты, которые касаются в том числе и законотворческой деятельности. И мы готовы к работе и восприятию таких сигналов.