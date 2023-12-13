«Итоги года с Владимиром Путиным». Чего ждать от выступления президента

13 декабря сообщалось, что к «Итогам года с Владимиром Путиным» в call-центр поступило более полутора миллионов обращений от россиян. В числе основных тем вопросов, поступивших от граждан — спецоперация, проблемы ЖКХ, соцподдержка, здравоохранение, образование.
Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов уточнил, что российский лидер сам будет выбирать вопросы, на которые даст ответы на «прямой линии». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, каждый человек, который оставит вопрос главе государства, получит ответ, так как ОНФ обрабатывает обращения вместе «с регионами, главами регионов, в содействии с компаниями-монополистами».
Дмитрий Песков 7 декабря также указывал, что россияне часто обращаются с вопросами к президенту прежде, чем к региональным и муниципальным властям. Среди поручений Путина по итогам «Прямой линии», которая проводилась в онлайн-формате 30 июня 2021 — рекомендация главам субъектов Федерации: «Регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов». Согласно подсчетам газеты «Коммерсантъ», на минувшей неделе собственную «прямую линию» с жителями провели 29 из 89 российских губернаторов. Всего же с начала ноября в эфир вышли 56 руководителей регионов.
Я не берусь сейчас прогнозировать тематику прямой линии. Хотя понимаю, что это СВО, Украина, санкции, социально-экономические итоги года
и т. д.Наверняка будут вопросы, которые мы даже не прогнозируем, поскольку Путин — мастер отвечать именно на вопросы такие острые, неожиданные. И я думаю, такие вопросы тоже будут.
Депутат Госдумы, секретарь петербургского отделения «Единой России» Сергей Боярский напомнил, что на 17 декабря назначен очередной съезд партии «Единая Россия», на котором также будут даны оценки выступлению президента.
Вот это прямое, без купюр, общение лидера нации с людьми — очень дорогой и ценный формат, который нужно беречь и сохранять. Я очень рад, что он состоится сейчас, в преддверии завершения года и завершения очередной сессии Госдумы. Она закончится 15 декабря, и я уверен, что итоговые выступления руководителей фракций будут посвящены в том числе и тому, что мы услышим от президента сегодня. Для нас, думцев, прямая линия — это всегда такое «послание Федеральному собранию» в миниатюре. Ведь президент всегда в ее ходе расставляет акценты, которые касаются в том числе и законотворческой деятельности. И мы готовы к работе и восприятию таких сигналов.
Старший научный сотрудник факультета политологии МГУ Олег Ляховенко уверен, что будет затронута тема достижений экономической политики России, несмотря на западные санкции и проведение СВО.
Мне кажется, президент уделит внимание и вопросам общественной консолидации и единства российского общества, несмотря на попытки его раскачать извне.
По мнению Ляховенко, обсуждение блока вопросов внешней политики будет во многом вестись в русле уже звучавших ранее заявлений президента: Россия выступает за многополярный мир, за равноправное сотрудничество, против колониализма, а также навязываемых Западом односторонних правил игры.
На этой неделе пройдет, безусловно, важнейшее политическое событие года — пресс-конференция и прямая линия Президента России Владимира Путина. Мы все будем на месте, главам муниципалитетов тоже рекомендую внимательно послушать.