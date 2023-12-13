20:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россияне оценили визит Владимира Путина на Ближний Восток
Редакция Новостей Mail.ru узнала, что читатели думают о визите президента России в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
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В среду, 6 декабря, Владимир Путин посетил Абу-Даби и Эр-Рияд, где не был с 2019 года. Президент побывал в двух странах на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, длящейся уже два месяца.
Согласно проведенному опросу, об этой поездке Владимира Путина знали 90% россиян. По мнению 53% респондентов, теплый прием свидетельствует о высоком уровне отношений между странами.
7% полагают, что это традиционный прием в знак уважения высокопоставленному гостю.
По мнению 18% опрошенных, между Россией и странами Ближнего Востока сохраняются дружеские отношения, чуть более половины респондентов оценивает их как экономическое, политическое партнерство. Еще 16% уверены, что РФ, ОАЭ и Саудовская Аравия объединяются для противостояния давлению Запада.
65% считает, что выгоду от политического и экономического сотрудничества получают все страны. При этом по мнению 47% этот дипломатические связи между Россией и Ближним Востоком надо укреплять. С этим не согласен 31% опрошенных, из их ответов следует, что РФ нужено еще и урегулировать отношения с «коллективным Западом».
С точки зрения ситуации на международной арене, визиты Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию важны для укрепления связей между Россией и ближневосточными государствами — так считают 47% опрошенных.
На вопрос о том, какая страна будет иметь наибольшее влияние на Ближнем Востоке через 10 лет, россияне разошлись во мнениях. Так, 37% уверены, что это точно будет Россия. 22% отметили Китай, ОАЭ и Саудовскую Аравию выбрало практически одинаковое количество респондентов (10% и 11% соответственно). Как считают 6% опрошенных, на ближневосточные государства в будущем сильнее всего будут влиять США. Лишь 1% указал, что ведущая роль в регионе достанется Ирану.
Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru