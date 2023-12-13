Главное
Главные новости к вечеру 13 декабря
20:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россияне оценили визит Владимира Путина на Ближний Восток

Редакция Новостей Mail.ru узнала, что читатели думают о визите президента России в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Источник: РИА "Новости"

В среду, 6 декабря, Владимир Путин посетил Абу-Даби и Эр-Рияд, где не был с 2019 года. Президент побывал в двух странах на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, длящейся уже два месяца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно проведенному опросу, об этой поездке Владимира Путина знали 90% россиян. По мнению 53% респондентов, теплый прием свидетельствует о высоком уровне отношений между странами.

23% опрошенных считают, что такая организация встречи говорит о том, что Путин является самым влиятельным на Ближнем Востоке иностранным лидером.

7% полагают, что это традиционный прием в знак уважения высокопоставленному гостю.

По мнению 18% опрошенных, между Россией и странами Ближнего Востока сохраняются дружеские отношения, чуть более половины респондентов оценивает их как экономическое, политическое партнерство. Еще 16% уверены, что РФ, ОАЭ и Саудовская Аравия объединяются для противостояния давлению Запада.

65% считает, что выгоду от политического и экономического сотрудничества получают все страны. При этом по мнению 47% этот дипломатические связи между Россией и Ближним Востоком надо укреплять. С этим не согласен 31% опрошенных, из их ответов следует, что РФ нужено еще и урегулировать отношения с «коллективным Западом».

С точки зрения ситуации на международной арене, визиты Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию важны для укрепления связей между Россией и ближневосточными государствами — так считают 47% опрошенных.

41% отметил также, что это свидетельствует о провале политики Запада по «изоляции» России.

На вопрос о том, какая страна будет иметь наибольшее влияние на Ближнем Востоке через 10 лет, россияне разошлись во мнениях. Так, 37% уверены, что это точно будет Россия. 22% отметили Китай, ОАЭ и Саудовскую Аравию выбрало практически одинаковое количество респондентов (10% и 11% соответственно). Как считают 6% опрошенных, на ближневосточные государства в будущем сильнее всего будут влиять США. Лишь 1% указал, что ведущая роль в регионе достанется Ирану.

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru 7—8 декабря. В опросе приняли участие более 16 тысяч человек из 50 регионов России. 59% респондентов составили мужчины, 41% — женщины.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирсоциологияИсследование VK