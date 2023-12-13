21:29 (мск), источник: © РИА Новости
Новый премьер Польши сообщил, что Зеленский уже просит встречи с ним
Новый премьер Польши Туск сообщил, что Зеленский уже просит встречи с ним.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В последнее время отношения Польши и Украины переживают серьезный кризис. В среду в Польше было приведено к присяге новое правительство под руководством Туска.
Он уточнил, что еще непонятен формат присутствия Зеленского в Брюсселе. «У нас заседание Европейского совета, и, если я правильно понимаю, еще нет решения, каким образом должно выглядеть присутствие президента Зеленского здесь, на Европейском совете», — сказал польский премьер.
«Так что я не готов точно ответить где и когда (состоится встреча Туска с Зеленским — ред.). Но я сказал, что я готов, конечно, на встречу, и, возможно, она состоится завтра», — заключил он.
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В последнее время отношения Варшавы и Киева переживают серьезный кризис из-за эмбарго на украинское зерно. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции из постсоветской республики в несколько приграничных стран ЕС, но обязала ее ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Киев из-за этого обратился с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина, в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.