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Главные новости к вечеру 13 декабря
21:29 (мск), источник: © РИА Новости

Новый премьер Польши сообщил, что Зеленский уже просит встречи с ним

Новый премьер Польши Туск сообщил, что Зеленский уже просит встречи с ним.

Источник: РИА "Новости"

В последнее время отношения Польши и Украины переживают серьезный кризис. В среду в Польше было приведено к присяге новое правительство под руководством Туска.

«Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Еще будут уточняться технические моменты. Я, конечно, с большой радостью встречусь с президентом (Украины. — Прим. ред.). Может, радость — это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст», — сказал он.

Он уточнил, что еще непонятен формат присутствия Зеленского в Брюсселе. «У нас заседание Европейского совета, и, если я правильно понимаю, еще нет решения, каким образом должно выглядеть присутствие президента Зеленского здесь, на Европейском совете», — сказал польский премьер.

«Так что я не готов точно ответить где и когда (состоится встреча Туска с Зеленским — ред.). Но я сказал, что я готов, конечно, на встречу, и, возможно, она состоится завтра», — заключил он.

Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.

В последнее время отношения Варшавы и Киева переживают серьезный кризис из-за эмбарго на украинское зерно. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции из постсоветской республики в несколько приграничных стран ЕС, но обязала ее ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Киев из-за этого обратился с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина, в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

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