Песков назвал дефицитные у коллективного Запада черты дипломатии

«Таких стран становится больше, и такие страны открыты для выстраивания взаимовыгодных отношений, которые основаны еще и на взаимном доверии. А вот эти две характеристики — они в большом дефиците у стран коллективного Запада», — сказал представитель Кремля.
Российский президент в начале декабря посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Издание The Hill открыто назвало это провалом политики Запада, который не смог изолировать Россию.
Президент РФ 6 декабря посетил столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с рабочим визитом. Там его встретил глава МИД страны Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Кортеж президента приветствовали во дворце Каср Аль-Ватан залпами пушек, а небо столицы окрасил триколор.
В ходе визита Владимир Путин провел переговоры с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайдом аль-Нахайяном. Из Абу-Даби российский лидер отправился в Эр-Рияд, где встретился с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Во время встречи он назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими.
7 декабря политолог Марат Баширов в беседе с «Известями» назвал визит Путина на Ближний Восток подтверждением тому, что никакой изоляции России и уж тем более главы государства нет.