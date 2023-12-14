Главное
Главные новости к вечеру 13 декабря
00:35 (мск), источник: Известия

Песков назвал дефицитные у коллективного Запада черты дипломатии

Государств, которые начинают ориентироваться на свои интересы и не собираются более следовать в фарватере каких-то других стран, становится больше, подчеркнул 13 декабря «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он оценил итоги переговоров Владимира Путина с ближневосточными коллегами.

Источник: РИА "Новости"

«Таких стран становится больше, и такие страны открыты для выстраивания взаимовыгодных отношений, которые основаны еще и на взаимном доверии. А вот эти две характеристики — они в большом дефиците у стран коллективного Запада», — сказал представитель Кремля.

Российский президент в начале декабря посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Издание The Hill открыто назвало это провалом политики Запада, который не смог изолировать Россию.

Президент РФ 6 декабря посетил столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с рабочим визитом. Там его встретил глава МИД страны Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Кортеж президента приветствовали во дворце Каср Аль-Ватан залпами пушек, а небо столицы окрасил триколор.

В ходе визита Владимир Путин провел переговоры с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайдом аль-Нахайяном. Из Абу-Даби российский лидер отправился в Эр-Рияд, где встретился с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Во время встречи он назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими.

7 декабря политолог Марат Баширов в беседе с «Известями» назвал визит Путина на Ближний Восток подтверждением тому, что никакой изоляции России и уж тем более главы государства нет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы охарактеризовали финансовый план на трехлетку бюджетом победы»
Попали в бан: Австрия вслед за Венгрией и Словакией не захотела видеть Украину в ЕС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирдипломатияПесков Дмитрий