МВД РФ объявило в розыск обвиняемого в терроризме главу ГУР Минобороны Украины

«Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК», — говорится в базе. При этом статья, по которой ведется розыск, не указывается.
ФСБ России в октябре 2022 года заявила, что ГУР Минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту. 21 апреля 2023 года СК России заочно предъявил Буданову обвинение в причастности к теракту на Крымском мосту по четырем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (попытка осуществления теракта группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 222 (незаконное приобретение оружия группой лиц), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых устройств группой лиц). Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. Этот срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ или задержания на российской территории.
3 октября СК РФ предъявил Буданову и нескольким другим украинским военачальникам заочное обвинение по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) за организацию атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го. Отмечалось, что в ближайшее время планируется объявить их в розыск.