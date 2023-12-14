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01:45 (мск), источник: ТАСС

МВД РФ объявило в розыск обвиняемого в терроризме главу ГУР Минобороны Украины

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, обвиняемый в терроризме, объявлен в розыск. Это следует из базы МВД России.

Источник: Reuters

«Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК», — говорится в базе. При этом статья, по которой ведется розыск, не указывается.

ФСБ России в октябре 2022 года заявила, что ГУР Минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту. 21 апреля 2023 года СК России заочно предъявил Буданову обвинение в причастности к теракту на Крымском мосту по четырем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (попытка осуществления теракта группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 222 (незаконное приобретение оружия группой лиц), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых устройств группой лиц). Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. Этот срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ или задержания на российской территории.

3 октября СК РФ предъявил Буданову и нескольким другим украинским военачальникам заочное обвинение по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) за организацию атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го. Отмечалось, что в ближайшее время планируется объявить их в розыск.

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