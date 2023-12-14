07:31 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: американский генерал рассмеялся в ответ на требование Залужного

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на требование главкома ВСУ Валерия Залужного передать Украине истребители F-16, об этом пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Как сообщает газета, эпизод произошел во время разговора между Милли и Залужным после утечки секретных материалов Пентагона в апреле этого года. Главком ВСУ, по данным издания, тогда заверил собеседника, что утечка будет полезна Украине.

«“Как же так?” — спросил Милли.

«Там не сказано, что у нас там есть F-16, поэтому пришлите нам несколько таких как можно скорее», — сказал Залужный.

Милли рассмеялся", — говорится в материале.

Как сообщает издание, Киев еще в течение нескольких месяцев безуспешно пытался убедить Вашингтон разрешить европейским странам передать Украине американские истребители, пытаясь использовать утечки информации для обоснования «тяжелого положения» для ВСУ на фронте.

В начале апреля газета New York Times сообщала, что Пентагон расследует утечку секретных материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивался как значительный.

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