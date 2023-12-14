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02:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Палата представителей США проголосовала за расследование по импичменту Байдена

Члены палаты представителей Конгресса США проголосовали за резолюцию по продолжению расследования в рамках процесса импичмента президента Джо Байдена. Как сообщил телеканал BBC, документ был поддержан 221 конгрессменом, против принятия проголосовали 212 человек.

Источник: Reuters

Резолюция предполагает собой формальное начало расследования в рамках процедуры импичмента. По законодательству США, само расследование позволяется проводить и без согласования, по этой причине оно ведется уже в течение нескольких месяцев. Идея провести голосование по резолюции принадлежит спикеру Майку Джонсону, утверждавшему, утвержденная резолюция добавит процедуре импичмента больший вес.

Среди оснований для расследования упоминались переписки из ноутбука сына президента — Хантера Байдена, показания свидетелей о причастности президента к бизнесу сына, а также подозрительные денежные операции семьи главы государства. 13 декабря Хантер Байден был вызван в суд комитетом по надзору Палаты представителей, чтобы ответить на вопросы республиканцев о причастности Джо Байдена к его бизнесу. Однако, он не явился в суд, проигнорировав требование Конгресса.

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