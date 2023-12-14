Главное
Спецоперация на Украине
08:44 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Главы МИД России и Беларуси встретятся в Москве

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Совместное заседание коллегий министерств иностранных дел России и Беларуси откроется в четверг в Москве, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Участие в мероприятии примут главы ведомств двух стран Сергей Лавров и Сергей Алейник.

Как заявляла до этого на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в рамках заседания планируется рассмотреть вопросы политического, торгово-экономического взаимодействия РФ и Беларуси со странами Азии, Латинской Америки, Африки, Карибского бассейна, а также тематику евразийской безопасности.

Ожидается, что по итогам заседания коллегий внешнеполитических ведомств будет подписан ряд совместных документов, в том числе программа согласованных действий в области внешней политики на 2024−2026 годы.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая с докладом о реализации Концепции внешней политики в Совете Федерации, заявил, что Беларусь и Россия активно реализуют союзные программы и выстраивают добрососедские и партнерские отношения. Также, по его словам, Москва и Минск продолжают углублять интеграцию в рамках Союзного государства.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эйсмонт на видео объяснила, зачем Лукашенко собрал совещание во Дворце
В Доме Москвы в Минске открылась выставка 'Обыкновенный нацизм' (видео)
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта