08:44 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Главы МИД России и Беларуси встретятся в Москве
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Совместное заседание коллегий министерств иностранных дел России и Беларуси откроется в четверг в Москве, сообщает Sputnik.
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Участие в мероприятии примут главы ведомств двух стран Сергей Лавров и Сергей Алейник.
Как заявляла до этого на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в рамках заседания планируется рассмотреть вопросы политического, торгово-экономического взаимодействия РФ и Беларуси со странами Азии, Латинской Америки, Африки, Карибского бассейна, а также тематику евразийской безопасности.
Ожидается, что по итогам заседания коллегий внешнеполитических ведомств будет подписан ряд совместных документов, в том числе программа согласованных действий в области внешней политики на 2024−2026 годы.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая с докладом о реализации Концепции внешней политики в Совете Федерации, заявил, что Беларусь и Россия активно реализуют союзные программы и выстраивают добрососедские и партнерские отношения. Также, по его словам, Москва и Минск продолжают углублять интеграцию в рамках Союзного государства.