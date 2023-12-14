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08:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Япония, Великобритания и Италия создадут организацию для разработки истребителя

Министры обороны Японии, Великобритании и Италии — Минору Кихара, Грант Шаппс и Гвидо Крозетто — договорились о создании организации, которая будет отвечать за разработку истребителя следующего поколения. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Источник: Reuters

По данным агентства, организация будет курировать предприятие, находящееся под руководством британской BAE Systems, японской Mitsubishi Heavy Industries и итальянской Leonardo. Штаб-квартиру организации предполагается расположить в Великобритании, ее возглавит представитель из Японии, после чего все три участника соглашения привлекут к деятельности новой структуры своих специалистов.

Kyodo отмечает, что власти Японии в следующем году запланировали выделить около 4 млрд иен (около $28 млн) на обеспечение операционных расходов этой структуры. В проекте будут задействованы также японская компания Mitsubishi Electric, британское подразделение итальянской Leonardo — Leonardo UK — и итальянская Elettronica.

В декабре прошлого года Великобритания, Италия и Япония договорились разработать истребитель нового поколения до 2035 года. Тогда при соединении двух программ — японской F-X и британо-итальянской Tempest — была создана общая программа Global Combat Air Programme (GCAP). Ее результатом должен стать боевой самолет, которые заменит истребители F2.

Полина Мотызлевская

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