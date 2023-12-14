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Спецоперация на Украине
08:58 (мск), источник: Прецедент

Прямая линия с Владимиром Путиным: на что новосибирцы пожаловались президенту

Сегодня, 14 декабря, президент России Владимир Путин проведет прямую линию. Рассказываем, на что жители Новосибирской области пожаловались главе государства.

Телевизионная программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 по московскому времени (в 16:00 по новосибирскому времени). Глава государства ответит на вопросы граждан и представителей СМИ.

В нынешнем году зафиксировано три публичных обращения к Путину от жителей Новосибирской области. Так, жители Тихого поселка Новосибирска обратились к президенту с просьбой решить вопрос с отсутствием транспорта. По словам сибиряков, в течение двух лет через остановку общественного транспорта не приходило ни одного маршрута. После обращения жителей к главе государства мэрия Новосибирска решила вопрос с транспортом.

Кроме того, обращение к Путину записали акционеры новосибирского завода «Электроагрегат». Они попросили президента восстановить производство на предприятии, а также разобраться с перераспределением акций завода. Авторы обращения отметили, что Новосибирский Завод электроагрегатов ранее был одним из крупнейших оборонных предприятий города. Однако после приватизации предприятия в 90-е производство значительно сократилось, а многие высококвалифицированные специалисты ушли.

Третье обращение к президенту касалось нехватки врачей. Жители Бердска заявили, что в их городе нет взрослых и детских врачей, всего один детский лор. Пациентов, по их словам, отправляют в платные клиники.

Следует отметить, что в последний раз прямая линия с Владимиром Путиным проходила в 2021 году. В этом году эфир станет первым после начала военной спецоперации в Украине.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 600 тысяч.

Егор САФРОНОВ.

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