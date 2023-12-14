Прямая линия с Владимиром Путиным: на что новосибирцы пожаловались президенту

Телевизионная программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 по московскому времени (в 16:00 по новосибирскому времени). Глава государства ответит на вопросы граждан и представителей СМИ.
В нынешнем году зафиксировано три публичных обращения к Путину от жителей Новосибирской области. Так, жители Тихого поселка Новосибирска обратились к президенту с просьбой решить вопрос с отсутствием транспорта. По словам сибиряков, в течение двух лет через остановку общественного транспорта не приходило ни одного маршрута. После обращения жителей к главе государства мэрия Новосибирска решила вопрос с транспортом.
Кроме того, обращение к Путину записали акционеры новосибирского завода «Электроагрегат». Они попросили президента восстановить производство на предприятии, а также разобраться с перераспределением акций завода. Авторы обращения отметили, что Новосибирский Завод электроагрегатов ранее был одним из крупнейших оборонных предприятий города. Однако после приватизации предприятия в 90-е производство значительно сократилось, а многие высококвалифицированные специалисты ушли.
Третье обращение к президенту касалось нехватки врачей. Жители Бердска заявили, что в их городе нет взрослых и детских врачей, всего один детский лор. Пациентов, по их словам, отправляют в платные клиники.
Следует отметить, что в последний раз прямая линия с Владимиром Путиным проходила в 2021 году. В этом году эфир станет первым после начала военной спецоперации в Украине.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 600 тысяч.