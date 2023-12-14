Стало известно, что европейские чиновники на самом деле думают об Украине

Издание отмечает, что публично высокопоставленные чиновники ЕС говорят об изоляции Венгрии, которая выступает против траншей Киеву и начала переговоров о вступлении Украины в объединение европейских стран. Однако в анонимных комментариях журналистам политики признают, что украинский конфликт для большинства лидеров ЕС перестал быть приоритетной темой.
«Сомнения растут. Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы вольем в эту черную дыру? Популисты всей Европы готовы оседлать эту волну [сомнений] в ближайшие месяцы», — рассказал газете один из европейских чиновников.
Журналисты пишут, что неудачи ВСУ на фронте усугубляют ситуацию, потому что ЕС потратил вооружения и деньги на поддержку Украины, но не увидел результата своих вложений.
11 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено. В тот же день стало известно, что министры обороны стран Европейского союза не смогли договориться о новом транше на военную помощь Киеву. А в Литве обвинили Венгрию в расколе Европы.