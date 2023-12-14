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09:28 (мск), источник: ЕАН

Путин исключил свердловского губернатора из президиума Госсовета

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исключен из состава президиума Государственного Совета РФ. Такое решение принял президент Владимир Путин, его указ опубликован на портале правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

Вместе с Куйвашевым места в президиуме потеряли главы Томской и Липецкой областей, Дагестана, Калмыкии, Забайкальского края. Освободившиеся ставки заняли восемь губернаторов, включая Вадима Шумкова из Курганской области. Перестановки в Госсовете традиционно объясняются плановой ротацией: одни чиновники сменяют других, редко задерживаясь в президиуме на длительный срок.

Изменения произошли и в самом Госсовете. Из него Путин исключил свердловчанина Александра Буркова, который весной ушел с поста губернатора Омской области и устроился на Уралвагонзавод. Зато в Госсовет вошли главы сразу всех четырех новых регионов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Владимир Сальдо (Херсонская область).

Евгений Куйвашев пробыл в президиуме чуть больше года. Путин «повысил» его в начале декабря 2022-го. До этого свердловский глава был «простым» членом Госсовета. Теперь в президиуме, считая Шумкова, состоят три уральских губернатора — Дмитрий Артюхов из ЯНАО и Алексей Текслер из Челябинской области.

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