Путин исключил свердловского губернатора из президиума Госсовета

Вместе с Куйвашевым места в президиуме потеряли главы Томской и Липецкой областей, Дагестана, Калмыкии, Забайкальского края. Освободившиеся ставки заняли восемь губернаторов, включая Вадима Шумкова из Курганской области. Перестановки в Госсовете традиционно объясняются плановой ротацией: одни чиновники сменяют других, редко задерживаясь в президиуме на длительный срок.
Изменения произошли и в самом Госсовете. Из него Путин исключил свердловчанина Александра Буркова, который весной ушел с поста губернатора Омской области и устроился на Уралвагонзавод. Зато в Госсовет вошли главы сразу всех четырех новых регионов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Владимир Сальдо (Херсонская область).
Евгений Куйвашев пробыл в президиуме чуть больше года. Путин «повысил» его в начале декабря 2022-го. До этого свердловский глава был «простым» членом Госсовета. Теперь в президиуме, считая Шумкова, состоят три уральских губернатора — Дмитрий Артюхов из ЯНАО и Алексей Текслер из Челябинской области.